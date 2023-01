Stiri pe aceeasi tema

- Președintele FIFA, Gianni Infantino, a cerut fanilor sa "ii faca sa taca pe toți rasiștii", dupa ce fundașul echipei Lecce, Samuel Umtiti, și coechipierul Lameck Banda au fost supuși unor insulte rasiale in timpul meciului de miercuri, pe teren propriu, c

- Lazio Roma a condamnat joi strigatele rasiste care l-au vizat pe fundasul francez al echipei Lecce, Samuel Umtiti, in timpul unui meci din Serie A, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Samuel Umtiti, campion mondial cu Franța in 2018, a fost victima rasismului in meciul de miercuri, la fel ca zambianul Banda, colegul sau de la Lecce. Francezul, jucatorul partidei, a parasit terenul in lacrimi la sfarșit. Lecce a invins, 2-1 cu Lazio Roma. Ștefan Radu a fost rezerva miercuri, in deplasarea…

- Fotbalistii echipei Lecce, Samuel Umtiti si Lameck Banda, au fost tinta scandarilor rasiste ale suporterilor formatiei Lazio Roma la meciul care s-a disputat miercuri, in Serie A, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Marius Croitoru nu a fost pe banca celor de la FC Argeș la meciul cu Mioveni, incheiat cu scorul de 2-2. El a stat in loja, de unde a plecat inainte de finalul patidei. Croitoru a fost suspendat 4 etape de Comisia de Etica și Disciplina, iar primul meci ratat a fost cel cu Mioveni. Motivul? A acționat…

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF a sanctionat, miercuri, cluburile FC Rapid si FCSB cu penalitati de 11.250 de lei, respectiv 10.000 de lei ca urmare a incidentelor provocate de suporteri la meciul direct, informeaza site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Fii la curent cu cele mai…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a decis in sedinta sa de miercuri sa sanctioneze clubul Farul Constanta, liderul Superligii, cu o amenda de 11.250 de lei pentru incidentele de la meciul cu Rapid, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Partida dintre CFR Cluj și Slavia Praga a fost marcata de un moment tensionat și in tribune. Suporterii oaspeților au scandat o serie de lozinci rasiste la adresa fanilor feroviarilor. Reacția cehilor a fost o replica dupa ce suporterii feroviari i-au provocat, afișand un banner cu un mesaj deplasat.…