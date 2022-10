Stiri pe aceeasi tema

- Farul - U Cluj 2-0 | Galeria gazdelor a stricat finalul partidei cu scandari rasiste adresate rivalei la titlu Rapid. Ultrașii Farului nu s-au mulțumit sa se bucure cu victoria favoriților și au reprodus un refren rasist in minutul 82: „Am avut și vom avea mereu boala pe țigani / Ne p*** pe ei la infinit,…

- Prima repriza a partidei CFR Cluj - Slavia Praga a adus și unele momente reprobabile. Cei 250 de ultrași ai cehilor au recurs la scandari rasiste la adresa romanilor. La puțin timp dupa startul partidei, suporterii Slaviei au inceput sa scandeze lozinci rasiste la adresa fanilor romani. „Țiganii, țiganii!”,…

- Suporterii Slavia au facut in repetate randuri scandari rasiste la meciul cu CFR Cluj.Fanii cehi au strigat ”Țiganii, țiganii!” spre jucatori și galeria CFR Cluj. Se pare ca nici ultrașii ”vișinii” nu au fost cuminți, și au afișat un banner prin care injura galeria oaspete.Oficialii UEFA sunt la meci…

- Farul continua sa fie neinvinsa in Superliga, cu cinci victorii si trei egaluri in opt meciuri, golaveraj 13 5. "Marinariildquo; sunt la egalitate de puncte, 18, cu a doua clasata, Rapid, in fata careia au atuul golaverajului 8 fata de 5 . Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului, a remarcat perioada…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a analizat victoria cu Maribor, 1-0, care a dus-o pe campioana Romaniei in grupele Conference League. Vineri, 26 august, de la ora 15:30, va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Conference League. La conferința de presa, „Bursucul” a amintit de…

- CFR Cluj - CS Mioveni | Meciul a fost intrerupt in minutul 62, la scorul de 3-2 pentru gazde, din cauza problemelor cu nocturna. Pe parcursul reprizei secunde, becurile stadionului Dr. Constantin Radulescu au inceput sa se stinga treptat, iar „centralul” Dumitrache Bogdan a intrerupt partida in minutul…

- Cel mai bun 11 al primei etape din Superliga Romaniei Liga Profesionista de Fotbal a stabilit componența echipei ideale din prima runda a noului sezon din Superliga: PORTAR Cristian Balgradean (CFR Cluj / 34 de ani) – A fost eroul ultimelor minute din meciul cu Rapid, atunci cand a aparat un penalty,…