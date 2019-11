Stiri pe aceeasi tema

- Campania pentru turul doi prezidențial capata accente greu de imaginat și de digerat in lumea in care traim. Lia Olguța Vasilescu, șefa de campanie a Vioricai Dancila a dus mai departe acuza ca Iohannis e ”nazist”, declarand la Antena 3 ca ”se și vede șef de lagar de concentrare”. Iohannis declarase…

- Macel in CEX-ul PSD. Viorica Dancila i-a reprosat lui Claudiu Manda ca a jignit-o. Lia Olguta Vasilescu, sotia lui Claudiu Manda, a protestat prin demisie: nu mai e sefa de campanie a Vioricai Dancila. Liderul PSD a inceput sa planga si a amenintat ca renunta la candidatura. Sedinta s-a intrerupt. Viorica…

- Șeful campaniei prezidențiale a Vioricai Dancila, Lia Olguța Vasilescu, vrea sa demisioneze dupa un schimb de replici intre soțul ei, Claudiu Manda, lider PSD Dolj, și candidatul PSD la prezidențiale, Viorica Dancila, potrivit Antena 3. In ședința CEX PSD aflata in desfașurare la ora transmiterii…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, TURUL II. ”Dupa ce a incasat-o de la Ponta, Iohannis n-a mai intrat niciodata in ring cu cineva de la PSD. A capatat o fobie fata de PSD, o stare patologica de frica obsedanta fata de acest partid. De aceea ataca PSD. Ca sa isi faca curaj. Dar are curaj sa se bata cu PSD…

- Viorica Dancila joaca tare și anunța ca vrea sa se confrunte direct cu Klaus Iohannis. Șefa campaniei PSD la alegerile prezidențiale, Lia Olguța Vasilescu, a transmis dorința Vioricai Dancila intr-o scrisoare adresata lui Dan Motreanu, șeful campaniei PNL. PSD iși dorește doua dezbateri televizate intre…

- Scrisoarea pe care o trimite staff-ul de campanie al Vioricai Dancila catre staff-ul de campanie al lui Klaus Iohannis a fost facuta publica. E o scrisoare semnata de Lia Olguța Vasilescu trimisa domnului Dan Motreanu, șeful echipei de campanie a PNL. Textul integral al scrisorii: "Domnului Dan Motreanu,…

- In ședința CEx de marți, in discuțiile din interiorul partidului, liderii PSD au atins un subiect sensibil, in legatura cu care mai mulți contribuitori din campania pentru europarlamentare au mari nemulțumiri: cel al banilor pierduți pentru ca PSD, sub conducerea Vioricai Dancila și a lui Mihai Fifor,…

- Ludovic Orban a afirmat, sambata, la Craiova, ca PSD are in Oltenia o lista lunga a „otrepelor”, precum Mihai Fifor, Eugen Nicolicea, Lia Olguța Vasilescu sau Claudiu Manda. Liderul PNL acuza PSD ca, deși a lasat la ministerul Transporturilor banii pentru Dunare, aceasta inca nu este navigabila.„Pe…