Scandalurile din coaliție sunt pentru Klaus Iohannis “afirmații mai puțin fericite” Președintele Klaus Iohannis a refuzat sa comenteze contrele din coaliție din ultima saptamana, el preferand sa vorbeasca, miercuri, doar despre campania de vaccinare, pe care a catalogat-o ca fiind un succes. Despre declarațiile dure facute de unii dintre liderii USR-PLUS sau PNL la adresa partenerilor din coaliție, președintele s-a limitat sa spuna ca sunt niște […] The post Scandalurile din coaliție sunt pentru Klaus Iohannis “afirmații mai puțin fericite” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a convocat, joi, la discutii pe liderii formatiunilor din Coalitiei de guvernare, pentru a media scandalul urias dintre PNL si USRPLUS in urma demiterii ministrului Vlad Voiculescu si a secretarului de stat Andreea Moldovan de catre premierul Florin Citu, au declarat surse…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat marți, intr-o declarație de presa cu privire la protestele fața de restricțiile din pandemie, ca sunt „intolerabile” manifestarile violente, extremismul și xenofobia „ascunse grosolan in spatele unor revolte indreptate impotriva unor masuri menite sa protejeze viața…

- Aproape patru din zece romani (39%) consuma vin cel puțin o data pe saptamana, iar 29% de aproximativ 1-3 ori pe luna, potrivit unui studiu realizat de compania Reveal Marketing Research. Cramele din Moldova au cea mai mare notorietate (90%), iar vinurile din aceasta regiune sunt preferate de catre…

- Coaliția de guvernare cauta, de cateva luni, o persoana care sa poata fi numita in funcția de Avocat al Poporului. Deși au anunțat la fiecare ieșire publica inlocuirea din funcție a actualului demnitar, Renate Weber, Ludovic Orban și Dan Barna, principalii lideri ai partidelor din coaliție, nu au gasit…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la bilanțul anual al ICCJ, profitand de prezența in fața magistraților pentru a anunța ca in perioada urmatoare vor fi lansate, in dezbatere publica, modificarile la legile justiției. Șeful statului a precizat ca ICCJ are responsabilitatea de a fi un motor al…

- UDMR a refuzat sa voteze eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, a insistat ca sporurile bugetarilor trebuie analizate și nu pot fi taiate in cursul anului 2021, pentru ca așa s-a promis in campania electorala, iar acum da semne ca este impotriva proiectului adoptat joi de Guvern, de desființare…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, ședințe de lucru cu premierul și cu mai mulți ministri, intre care și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și cel al Educației Sorin Cimpeanu. Ulterior, președintele Iohannis s-a declarat mulțumit de felul in care se desfașoara campania de vaccinare in Romania.…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat joi, la Europa FM, ca alianța pe care o reprezinta nu este de acord cu soluția avansata de UDMR ca dupa desființarea Secției Speciale de investigare a magistraților, sa se inființeze o structura similara in Parchetul General. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond,…