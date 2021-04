Stiri pe aceeasi tema

- Liderii USR-PLUS au cerut, miercuri, o întâlnire de urgența a Coaliției pentru a discuta criza generata de demiterea ministrului Vlad Voiculescu. Solicitarea acestora se lasa greu onorata de catre partenerii de Coaliție. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca o ședința a Coaliției…

- Deși nu ma intreaba nimeni, voi „vota” pentru menținerea lui Vlad Voiculescu ca ministru al Sanatații. Fara sa știu cat de priceput este politicianul „Plus” in problemele medicale aparute intr-o țara dezastru cum este Romania, cat de meșter este dumnealui in managementul Sanatații și fara sa fi auzit…

- Ion Minzina, președinte PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș: ”In mandatul scurt al lui Vlad Voiculescu de ministru al Sanatații am asistat la scene de groaza, nedemne de Romania secolului XXI: pacienți care ard de vii in spitale, bolnavi abia operați evacuați din spital in miez de noapte, oameni…

- Vicepremierul Dan Barna (USR PLUS) a declarat luni, intr-un interviu la Hotnews, ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a avut probleme de comunicare pentru ca „muncește foarte mult”. Citeste si: VIDEO - Dan Barna avertizeaza PNL: Avem o limita. Nu acceptam orice chestiune doar ca sa fim…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu il someaza pe premierul Florin Cițu sa il elibereze din funcție pe ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Ciolacu spune ca Romania risca sa bata recorduri mondiale la mortalitate, daca actuala conducere de la Sanatate ramane in funcție. Citește și: Rareș Bogdan face…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, miercuri seara, ca nu exista niciun scandal intre el si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, ci doar discutii bazate pe argumente. ”Ma tem foarte tare ca acea fasie ingusta intre dreptul la educatie si dreptul la sanatate sa nu se transforme intr-o falie”,…

- Reforma sistemului de sanatate merge mai departe, indiferent de "incercarile disperate" ale PSD de a pune piedici, "aruncand cu minciuni in stanga si in dreapta la adresa ministrului Vlad Voiculescu", a transmis, miercuri, USR PLUS, dupa respingerea in Camera Deputatilor a motiunii simple impotriva…

- Soția deputatului USR de Buzau Emanuel Ungureanu, medicul dermatolog Loredana Ungureanu, cadru universitar la Cluj, incearca de opt ani sa se angajeze in sistemul public de sanatate, scrie ,,Newsweek Romania”. Probabil deloc intamplator, prima decizie de inlocuire a conducerii unui spital facuta de…