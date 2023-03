Stiri pe aceeasi tema

- Apariția unor imagini video in care se vede cum un tanar este lovit, pe drumul public, la Cajvana, de fața cu numeroși martori, a dus pana la urma și la autosesizarea poliției. Mai ales dupa ce imaginile au fost publicate și pe pagina de Facebook a Monitorului de Suceava s-au facut primele ...

- Un tanar, de 25 de ani, din municipiul Craiova, a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea un autoturism pe DN 56, cu viteza de 176 km/h.Un barbat, de 43 de ani, din municipiul Craiova, a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Severinului,…

- Parcarile cu plata din municipiul Suceava au generat incasari de aproape 4 milioane de lei in 2022 (inclusiv abonamente). Interesant e faptul ca aproape o treime din aceasta suma – 1,3 milioane de lei, a mai fost incasata din amenzile aplicate celor care au fost prinși ca au utilizat ...

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație care executa controlul in parcarile publice cu plata de pe raza Municipiului Baia Mare au intocmit saptamana trecuta un numar total de 307 inștiintari pentru lipsa tichet de parcare in valoare de 15.350 lei și un proces verbal de constatare a contravenției…

- In data de 30.01.2023, in intervalele orare 09:00-12:00 și 15:00-20:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara și cei ai secțiilor urbane, impreuna cu reprezentanți ai Direcției Poliției Locale Timișoara, au organizat o acțiune in sistem integrat, cu efective marite, pe principalele artere din municipiul…

- Barbat din municipiul Botoșani, reținut dupa ce a fost prins in trafic beat și fara permis Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au emis, duminica, ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat, de 38 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de…

- O șoferița aflata in stare de ebrietate a avariat, luni dimineața, noua mașini intr-o parcare din centrul orașului Galați. In urma impactului femeia de 44 de ani a fost ranita, scrie ziarul local Monitorul de Galați. Și o mașina a Poliției Locale a fost distrusa. Accidentul a avut loc ieri dimineața…

- Polițiștii suceveni, in parteneriat cu Asociatia „EUROACTIV" Suceava, Asociația "Plai Strabun", Colegiul Național "Petru Rareș", și in colaborare cu Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" Suceava și Școala Gimnaziala nr.1 Suceava, au organizat o ...