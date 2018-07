Stiri pe aceeasi tema

- Magistratul Dana Girbovan, presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, s-a remarcat in ultimii ani ca una dintre cele mai active voci impotriva implicarii SRI in justitie, dar si impotriva abuzurilor. Evenimentul Zilei a stat de vorba cu judecatorul clujean pentru a intelege cum a functionat…

- Maialul Oraștian – un festival inițiat in secolul al XIX-lea este pastrat și in zilele noastre. Reuniunea Meseriasilor din Orastie a inițiat „maialul” care este o serbare campeneasca, de joc si voie buna, prin care este salutat cel mai frumos anotimp, primavara. „Maialul”…

- Focșanenii sunt invitați sa participe la un Concert dedicat eroilor romani, organizat la Cercul Militar Focșani. Spectacolul va avea loc miercuri, de la ora 18, in sala de spectacole. Evenimentul este organizat de Cercul Militar Focșani, ACMRR filiala Vrancea, Capela Militara „Ilie…

- Danuț Halalai, prefectul de Alba s-a suparat pe organizatorii Galei Premiilor UNITER, care s-a desfașurat luni seara, la Alba Iulia, pentru ca l-au plasat pe un loc neimportant, in pavilionul in care a avut loc ceremonia: ”Aș vrea cu aceasta ocazie sa mulțumesc organizatorilor Galei UNITER pentru faptul…

- Teatrul “Colibri” din Craiova va gazdui duminica, 6 mai 2018, de la ora 11:00 spectacolul Povestea celor trei purceluș. Spectacolul este unul interactiv, vesel și educativ, de și cu Geo Dinescu și Marin Fagu, pictura Iulia Goanța, desen afiș Ioana ...

- Incepand cu ediția SPECTACOLUL ARTEI din aceasta seara, Radio Iași dedica o serie de emisiuni Teatrului Municipal Bacovia. Scena bacauana este singura din țara care organizeaza in fiecare primavara un festival-concurs de one man / one woman show. Perioada 15 – 22 aprilie a insemnat o sarbatoare pentru…

- PNL a sesizat Avocatul Poporului in legatura cu spectacolul dat de copii la "Simfonia lalelelor" de la Pitesti, unde o fetita de trei ani a stat in cap, pe asfalt, in fata tribunei oficiale unde se afla si premierul Viorica Dancila. Liberalii spun ca imaginile cu copilul care se rostogoleste pe asfalt…