Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca a avut o dinamica abrupta in luna martie, cu o scadere de 4%, venind dupa doua luni de creștere, urmata de o adancire a ritmului de scadere la -10% in aprilie (potrivit BNR). Date noi urmeaza sa soseasca in perioada urmatoare, oferind o imagine mai clara pentru trimestrul II. In…

- Veniturile Uber Eats s-au dublat in T2, pe fondul pandemiei. Compania a retras serviciul din Romania Grupul american Uber Technologies Inc a raportat un declin trimestrial cu 29% al veniturilor, deoarece pandemia cu coronavirus a afectat cererea pentru serviciile sale de ride-hailing, in schimb comenzile…

- Firma de audit financiar Ernst & Young a fost antrenata in scandalul provocat de falimentul firmei germane de plati online Wirecard, careia ii verifica conturile, informeaza AFP.Primele plangeri au fost lansate deja impotriva Ernst & Young, ca urmare a falimentului rasunator al Wirecard.…

- Compania germana de plati Wirecard a cerut joi intrarea in insolventa, sub povara unor datorii de 4 miliarde de dolari, dupa ce a dezvaluit ca 2 miliarde de dolari din contabilitatea sa nu exista. Firma de audit EY afirma ca este vorba despre o frauda globala sofisticata, relateaza Reuters.…

- Dupa cum se știe, obligativitatea autoizolarii la domiciliu la revenirea in Romania se ridica incepand din 15 iunie pentru cetațenii care vin din acele țari unde epidemia de coronavirus da semne clare de limitare. Lista acestor țari va fi stabilita de Institutul Național pentru Sanatate Publica, dar…

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un autoturism a lovit un grup de oameni, in centrul orasului german Munchen, in ceea ce pare a fi un act deliberat, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza in zona Nordfriedhof din Munchen.

- Coalitia de guvernare din Germania condusa de cancelarul Angela Merkel a convenit miercuri seara tarziu un program in valoare de 130 de miliarde de euro pentru sustinerea redresarii economiei dupa criza coronavirusului, transmite Reuters, potrivit news.ro.Vorbind la o conferinta de presa dupa…

- Ministerul german al Economiei a propus un pachet de bonusuri in valoare de 5 miliarde de euro, in cadrul unui program mai amplu de sustinere a economiei, pentru stimularea vanzarilor de automobile.