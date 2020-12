Scandalul voturilor prin corespondență: Poșta Română dă vina pe serviciile poștale străine Aproape jumatate dintre voturile prin corespondența au fost returnate Autoritații Electorale Permanente, pana joi, 3 decembrie, ora 23:59, data limita de primire a voturilor prin corespondenta. Operatorul postal national a fost nevoit sa explice cum de ce au fost ratați destinatarii. Printr-un comunicat remis sambata, compania naționala da vina pe serviciile poștale naționale din statele […] The post Scandalul voturilor prin corespondența: Poșta Romana da vina pe serviciile poștale straine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

