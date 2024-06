Scandalul voturilor furate din Petrăchioaia: la două zile de la închiderea urnelor încă se fură buletine! Intr-o atmosfera deja tensionata și marcata de neincredere, o mica localitate de langa Voluntari se afla in centrul unui nou scandal electoral, dupa ce persoane necunoscute au intrat intr-un spațiu din Petrachioaia unde erau depozitate buletine de vot și au furat aproximativ 30 de buletine cu voturi nule. Incidentul a declanșat o ancheta a Poliției, […] The post Scandalul voturilor furate din Petrachioaia: la doua zile de la inchiderea urnelor inca se fura buletine! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

