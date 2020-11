Stiri pe aceeasi tema

- Premierul liberal Ludovic Orban a declarat astazi ca se ia in considerare impunerea unor masuri de restricționare a circulației pe timp de noapte. Articolul Guvernul liberal ia in calcul restricții de circulație pe timp de noapte din cauza pandemiei apare prima data in Someșeanul.ro .

- Ludovic Orban este de parere ca disputele intre PNL si USR-PLUS nu isi au locul, mai ales in acest moment, cand se apropie campania electorala si alegerile parlamentare. "Cred ca am demonstrat ca putem colabora, am castigat impreuna alegerile locale la Bucuresti, la Vrancea. Ii sfatuiesc pe…

- Ludovic Orban a anunțat ca vaccinul anti-COVID-19 va fi distribuit, cand va fi produs, și in Romania, in urma memorandumul semnat cu Comisia Europeana. Primii care vor fi vaccinați vor fi medicii și persoanele vulnerabile. Premierul a precizat ca guvernul are informații ce nu pot fi facute publice…

- Nuntile, botezurile, petrecerile in grupuri mari sunt principala sursa de transmitere a virusului SARS-CoV-2, a anunțat premierul Ludovic Orban la ședința de guvern de miercuri, facand trimitere la o analiza facuta de Ministerul Sanatatii. Acesta este motivul pentru au fost interzise astfel de evenimente…

- Doliu pe scena politica romaneasca. Daniel Stefan Dragulin, primarul muncipiului Calarasi timp de doua mandate(2012-2020) s-a stins pe un pat de spital din cauza infectiei cu noul coronavirus. Dragulin era pesedinte al filialei PNL Calarasi. Colegii de partid, dar si premierul Ludovic Orban si-au exprimat…

- Ludovic Orban afirma ca propunerea legislativa privind amanarea alegerilor parlamentare nu poate fi dezbatuta, pentru ca legea care da dreptul Parlamentului sa stabileasca data scrutinului nu este inca in vigoare. Premierul sustine in continuare varianta stabilita de Guvern: alegeri parlamentare…

- "Noi intocmim proiectul de buget. Sigur ca as prefera ca bugetul sa fie votat de Parlamentul ales pe 6 decembrie, pentru ca el va reflecta vointa actuala, vointa improspatata a romanilor, va fi o oglinda fidela a optiunilor politice actuale ale romanilor si chiar daca noi intocmim proiectul de buget,…

- "Orice lege poate fi modificata prin alta lege sau prin OUG. Noi am modificat aceasta lege prin OUG. Am inclus cresterea pensiilor cu cat este posibil azi in OUG privind rectificarea bugetara. Nu cred ca-si imagineaza vreun roman ca daca noi am fi avut banii la dispozitie sa crestem pensiile cu 40…