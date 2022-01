Stiri pe aceeasi tema

- A aparut și prima reacție a lui Ciprian Marica dupa ce Ilie Nastase i-a adus acuzații grave in cadrul scandalului pe care cei doi au incercat sa-l ascunda la finalul anului trecut. Fostul fotbalist a facut o declarație in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Ilie Nastase a anunțat intr-un interviu pentru prosport.ro ca i-a facut plangere penala lui Ciprian Marica. Fostul mare jucator de tenis a lansat o serie de acuze la adresa fostului fotbalist. In luna noiembrie a anului trecut, un conflict a izbucnit intre Ilie Nastase și Ciprian Marica , finul și nașul.…

- AUR a facut plangere penala in legatura cu testarea COVID a elevilor Senatoarea AUR, Rodica Boanca, a depus astazi o plangere penala pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in legatura cu procedura de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliva in unitațile de…

- Deși, oficial, postul Antena Stars nu a facut niciun anunț, Simona Hapciuc, acuzata ca ar fi agresat-o pe prezentatoarea Nasrin Ameri in toaleta, intr-o pauza a matinalului, nu mai are contact cu postul și nu va mai participa la niciunul dintre proiectele acestuia. Ea spune ca tot ce ține de acest scandal…

- Mihai Chițu a rabufnit, dupa ce a aflat ca Mihaița Piticu i-a furat o piesa. El a depus o plangere penala și l-a rugat sa ștearga videoclipul. Se pare ca melodia a devenit virala, iar acesta se bucura de foarte multe aprecieri. Pe de alta parte, manelistul susține ca nu a furat piesa, ci doar a cantat-o,…

- Pe langa scandalurile din mondenul romanesc, intr-unul dintre ele fiind implicat și fostul amre sportiv, zilele astea avem parte de un altfel de scandal, pe sume extrem de mari. Ilie Nastase este in razboi cu nașul sau, Ciprian Marica. Marica l-ar fi exclus pe fostul mare tenisman din fundația ce-i…

- Ion Țiriac a intervenit in favorea prietenului sau Ilie Nastase, cel care se afla intr-un conflict deschis cu fostul atacant al naționalei, Ciprian Marica. Ion Țiriac, fostul partener de dublu al lui Ilie Nastase, și-a trimis avocații pentru a susține cauza lui Ilie, informeaza as.ro. ...

- Ciprian Marica (36 de ani) este acuzat de Ilie Nastase (75), chiar finul sau, ca ar fi solicitat excluderea acestuia din Fundația „Ilie Nastase”, cea care administreaza Baza Voința. Baza sportiva Voința din București, „nascuta” in 1956, a fost preluata de Ilie Nastase in 2012, dupa mai multe procese…