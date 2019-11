Trump a subliniat ca, in cazul in care Camera Reprezentantilor il va inculpa prin vot, saluta un proces in Senat. ”Cred ca e foarte greu sa fii inculpat atunci cand nu ai facut nimic”, a declarat vineri, la “Fox & Friends”, locatarul Casei Albe, presedintele Donald Trump.



Martori - inclusiv diplomati de la Departamentul de Stat, actuali si fosti ambasadori si un fost analist specializat in Rusia de la Casa Alba - au furnizat probe in cadrul audierilor publice in Camera Reprezentantilor, in ancheta in vederea inculparii (”impeachment”) miliardarului republican, potrivit news.ro.…