- Meir Ben-Shabat urmeaza sa ajunga in Statele Unite marti si se va deplasa la Casa Alba.John Bolton si Meir Ben-Shabat vor actualiza un document de cooperare intre Statele Unite si Israel care contine masuri pentru contracararea Iranului.Cei doi oficiali vor discuta si despre modalitatile…

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si Theresa May au discutat telefonic despre masurile pe care UE ar trebui sa le adopte pentru a proteja statele membre in cazul in care SUA impun taxe punitive."Au convenit ca Statele Unite nu ar trebui sa impuna masuri comerciale impotriva Uniunii Europene,…

- Chiar si Donald Trump are un prieten bun care nu e imaginar. Dar nu acest fapt e iesit din comun, ci acela ca acest prieten e un francez, insusi seducatorul presedinte al Republicii, Emmanuel Macron. Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este un lider puternic dar care vede democratia diferit, scrie Politico. „Cred ca este un om foarte puternic, este un presedinte puternic”, a declarat Macron pentru Fox. „Vrea o Rusie puternica. Oamenii sunt mandri…

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat, luni, taxele "incorecte" folosite de Uniunea Europeana impotriva produselor din Statele Unite, precizand ca secretarul Comertului, Wilbur Ross, va purta discutii cu oficiali de la Bruxelles pe aceasta tema.

- Uniunea Europeana solicita Statelor Unite sa fie exceptata de la aplicarea taxelor vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, in caz contrar urmand sa se adreseze Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si sa aplice masuri de retorsiune in cel mult 90 de zile. Presedintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri, in contextul deciziei de impunere a unor taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, ca "razboaiele comerciale sunt bune si usor de castigat".

