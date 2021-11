Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a declarat ca prim-ministrul australian Scott Morrison l-a mințit cu privire la anularea unui contract de construire a 12 submarine. Macron a indicat ca este nevoie de mai multe pentru a restabili increderea intre cei doi aliați. Macron și Morrison s-au aflat la…

- Divulgarea in presa australiana a unui SMS trimis de catre presedintele francez Emmanuel Macron premierului australian Scott Morrison cu doua zile inante de izbucnirea crizei submarinelor irita anturajul sefului statului francez, care denunta ”metode foarte neelegante” si repeta ca nu a fost avertizat…

- Un SMS al președintelui francez, Emmanuel Macron, premierului australian Scott Morrison a fost trimis cu doua zile inainte de rezilierea contractului de livrare a submarinelor franceze pentru Australia. Ceea ce sugereaza ca președintele francez ar fi fost conștient de o amenințare la adresa contractului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a acuzat pe premierul australian Scott Morrison ca a mintit in legatura cu contractul pentru submarine, in valoare de mai multe miliarde de dolari, anulat in urma cu sase saptamani din cauza unei noi aliante de securitate intre Canberra, Washington si Londra,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca prim-ministrul australian Scott Morrison l-a mințit cu privire la anularea unui contract de construcție a 12 submarine in septembrie și a indicat ca este nevoie de mai multe pentru a restabili increderea

- Președintele francez, Emmanuel Macron, l-a acuzat pe prim-ministrul Australiei, Scott Morrison, ca a mințit in timpul negocierii contractului pentru construcția de submarine. Un video cu raspunsul politicianului la intrebarile mass-media pe marginea summit-ului G20 a postat corespondentul Sydney Morning…

- Premierul australian Scott Morrison recunoaste ca presedintele francez Emmanuel Macron ii face viata grea, dupa ce a rupt un contract de achizitionare a unor submarine, insa promite sa aiba „rabdare” in vederea restaurarii relatiilor cu Franta, relateaza AFP.

- Premierul australian Scott Morrison a replicat duminica la acuzatiile Frantei in sensul ca guvernul sau a mintit in legatura cu intentia de a anula un contract privind achizitia de submarine franceze, afirmand ca si-a exprimat preocuparile legate de acest subiect "cu cateva luni in urma", relateaza…