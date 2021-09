Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de externe britanic Liz Truss - marea castigatoare a recentei remanieri a guvernului de la Londra - a pledat in favoarea controversatului pact de securitate incheiat de Marea Britanie cu SUA si Australia, intr-un articol publicat in The Sunday Telegraph, citat de dpa. Statele…

- Noul ministru de externe britanic Liz Truss - marea castigatoare a recentei remanieri a guvernului de la Londra - a pledat in favoarea controversatului pact de securitate incheiat de Marea Britanie cu SUA si Australia, intr-un articol publicat in The Sunday Telegraph, citat de dpa. Statele Unite,…

- Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a anuntat ca ambasadorii acreditati in Statele Unite si Australia au fost rechemati pentru consultari ca urmare a “gravitatii exceptionale” a anuntului incheierii unui parteneriat strategic intre Washington, Londra si Canberra, care a condus la anularea…

- Seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a vorbit sambata despre criza grava provocata de „torpilarea” unui urias contract de submarine franceze pentru Canberra, denuntand o “minciuna, o duplicitate, o pierdere majora a increderii” si “un dispret” din partea aliatilor Frantei. Potrivit AFP, intrebat…

- Diferendul aparut intre Franta, SUA si Australia in legatura cu megacontractul pentru submarine franceze nu ar trebui sa aiba impact asupra cooperarii militare in cadrul NATO, a declarat sambata amiralul Rob Bauer, presedintele Comitetului militar al Aliantei, transmite AFP. Statele Unite,…

- Statele Unite și Australia si-au exprimat regretul ca Franța a ales rechemarea ambasadorilor francezi din aceste țari, dupa incheierea pactului pe securitate dintre cele doua țari și Marea Britanie ce prevede livrarea de tehnologie nucleara pentru submarine construite de statul de la Antipozi. Franța…

- SUA, Regatul Unit și Australia tocmai au anunțat un pact de securitate prin care vor coopera in domeniul tehnologiilor militare pentru a contracara China, dupa cum evidențiaza BBC. Nici nu s-a facut bine anunțul, ca au inceput controversele, evidențiate de presa internaționala. Parteneriatul, numit…

- Marea Britanie, SUA și Australia au anunțat un pact special de securitate pentru tehnologii avansate de aparare, in efortul de a contracara China, relateaza BBC, scrie Mediafax. Parteneriatul va permite Australiei sa construiasca submarine cu propulsie nucleara. Pactul, care va fi cunoscut…