Scandalul submarinelor: geopolitica acordului AUKUS Statele Unite, Australia si Marea Britanie au anuntat miercuri un parteneriat strategic pentru a contracara China, parteneriat ce prevede furnizarea de submarine americane cu propulsie nucleara Canberrei. Franta pierde 56 miliarde euro – un megacontract semnat in 2016 pentru furnizarea a 12 submarine cu propulsie diesel Australiei. Cu AUKUS, Australia iși consolideaza legaturile cu aliații […] The post Scandalul submarinelor: geopolitica acordului AUKUS first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de externe britanic Liz Truss - marea câstigatoare a recentei remanieri a guvernului de la Londra - a pledat în favoarea controversatului pact de securitate încheiat de Marea Britanie cu SUA si Australia, într-un articol publicat în The Sunday Telegraph, citat…

- Noul ministru de externe britanic Liz Truss - marea castigatoare a recentei remanieri a guvernului de la Londra - a pledat in favoarea controversatului pact de securitate incheiat de Marea Britanie cu SUA si Australia, intr-un articol publicat in The Sunday Telegraph, citat de dpa. Statele…

- Noul ministru de externe britanic Liz Truss - marea castigatoare a recentei remanieri a guvernului de la Londra - a pledat in favoarea controversatului pact de securitate incheiat de Marea Britanie cu SUA si Australia, intr-un articol publicat in The Sunday Telegraph, citat de dpa. Statele Unite,…

- Diferendul aparut intre Franta, SUA si Australia in legatura cu megacontractul pentru submarine franceze nu ar trebui sa aiba impact asupra cooperarii militare in cadrul NATO, a declarat sambata amiralul Rob Bauer, presedintele Comitetului militar al Aliantei, transmite AFP. Statele Unite,…

- Franța iși recheama ambasadorii din Statele Unite și Australia, anunța CNN. Decizia vine dupa anunțarea pactului trilateral AUKUS, in urma caruia Parisul pierde un contract de zeci de miliarde de dolari cu Canberra, pentru furnizarea de submarine cu propu

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri seara ca Franța iși retrage imediat ambasadorii in SUA și Australia, ca protest fața de afacerea submarinelor nucleare dintre cele doua țari, care scoate Franța dintr-o ințelegere de miliarde de dolari. Le Drian a declarat…

- Franta este un ''partener vital'' al Statelor Unite in regiunea indo-pacifica, a asigurat joi secretarul american de stat Antony Blinken, dupa anuntarea unei noi aliante de securitate intre SUA, Marea Britanie si Australia, ce a starnit furia Parisului pentru ca Franta a pierdut astfel…

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP.