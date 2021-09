Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana 'nu a fost informata' despre pactul de securitate pentru zona indo-pacifica incheiat intre Statele Unite, Marea Britanie si Australia, si 'va analiza repercusiunile acestuia', au declarat joi doi dintre purtatorii de cuvant de la Bruxelles, transmite AFP. …

- Statele Unite, care cauta sa îsi consolideze în toate directiile aliantele în fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate în zona indo-pacifica, incluzând livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza…

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP. Acest anunt…

- Presedintele american, Joe Biden, care doreste sa consolideze aliantele Statelor Unite fata de China, ii va primi pe premierii Indiei, Japoniei s Australiei pe 24 septembrie, la Washington, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP. Acest summit urmeaza sa faca posibila ''consolidarea…

- Taiwanul a multumit Statelor Unite pentru ca a acceptat sa-i vanda tunuri in valoare de 750 milioane de dolari (633 milioane de euro), destinate sa permita insulei sa se apere in cazul unei eventuale invazii a Chinei, potrivit France Presse. Ministerul de Externe taiwanez a subliniat ca este prima vanzare…

- Presedintele american Joe Biden o primește azi pe Angela Merkel la Casa Alba. Cei doi lideri vor discuta despre atacurile informatice care au lovit companii din Statele Unite si despre gazoductul Nord Stream 2 care va transporta gaz rusesc in Germania. Va fi prima sa vizita la Washington dupa ce Joe…

- 'Puterea cibernetica' a Chinei este 'clar inferioara' celei a principalului sau rival, Statele Unite, in pofida informatiilor despre atacuri cibernetice chinezesti asupra unor guverne si companii occidentale, afirma Institutul International pentru Studii Strategice la de Londra (IISS),…

- ​Statele Unite au lovit duminica militii sustinute de Iran la frontiera irakiano-siriana, omorând cel putin cinci persoane, potrivit unui ONG, ca raspuns la înmultirea atacurilor cu drone împotriva intereselor lor din Irak, noteaza AFP și Agerpres."La ordinul presedintelui…