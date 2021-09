Scandalul submarinelor: Ambasadorii francezi în SUA şi Australia, rechemaţi pentru consultări Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a anuntat vineri ca ambasadorii acreditati în Statele Unite si Australia au fost rechemati pentru consultari ca urmare a "gravitatii exceptionale" a anuntului încheierii unui parteneriat strategic între Washington, Londra si Canberra, care a condus la anularea de catre Australia a unui contract de achizitii de submarine din Franta, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

"La solicitarea presedintelui Republicii, am decis rechemarea imediata la Paris pentru consultari a celor doi ambasadori ai nostri în Statele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

