- "Azi l-am invitat la Comisia de turism si antreprenoriat pe ministrul Turismului, domnul Cadariu, sa explice cum a fost posibil ca Romania sa fie reprezentata la Targul de turism de la New York in halul in care a fost reprezentata, adica cu un stand rusinos, care nu reprezinta absolut deloc nici potentialul…

- Despre standul tarii noastre pregatit doar cu poze A4 agatate de o perdea neagra, o masa si cateva scaune, Marcel Ciolacu spune ca „astfel de lucruri jenante nu trebuie sa se mai intample”.„Imaginea pentru Romania nu este una fericita. Cred ca domnul prim-ministru, care este cel mai indreptatit, daca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat la RFI scandalul privind participarea Romaniei la Targul de Turism din New York, unde standul tarii noastre a fost unul modest, cu poze A4 agatate de o perdea neagra. Potrivit liderului PSD, premierul Nicolae Ciuca trebuie sa discute cu ministrul Antreprenoriatului…

- Andrei Muraru, Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, a reacționat dur in scandalul reprezentarii Romaniei la Targul Internațional de Turism din New York.„Este scandalos si rușinos. N-am vazut nicio demisie și nici o asumare a raspunderii. Nu este posibil ca lucrurile sa ramana așa. Cine a organizat…

- Romania a participat la un targ de turism care a avut loc in New York. Cu toate acestea, standul țarii noastre a adus un val de critici atunci cand a fost vazut de oameni. Fotografia a fost postata pe profilul Consulatului General al Romaniei, insa a fost ștearsa la scurt timp. Poze imprimate pe foi…

- O postare de pe pagina de Facebook a Consulatului General al Romaniei la New York privind participarea Romaniei la Targul de Turism Travel and Adventure Show a provocat un val de ironii in randul internautilor care au remarcat standul ce includea o draperie neagra pe care au fost prinse, cu cleme, fotografii…

- ”Nu sunt multumit de modul in care am fost reprezentati la acest targ, asta in primul rand. In al doilea rand, fac precizarea ca acest targ, sau mai exact participarea la acest targ din SUA s-a facut la solicitarea reprezentantilor din turism. Din pacate, cei cinci expozanti care s-au aratat dornici…

- "Nu sunt multumit de modul in care am fost reprezentati la acel targ. Participarea s-a facut la solicitarea reprezentantilor din Turism. Din cei 5 expozanti care s-au aratati interesati, 4 nu au mai vrut sa participe. Practic, Romania a facut un efort doar pentru un expozant. (...)Din informatiile mele,…