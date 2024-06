Stiri pe aceeasi tema

- Conform raportului din cadrul semestrului european 2024 pregatit de Comisia Europeana, Romania se confrunta cu dezechilibre excesive, dupa ce a experimentat astfel de situații pana in anul trecut. Vulnerabilitațile legate de conturile externe raman, in special deficitele guvernamentale mari și in creștere.…

- Scandalul INTERPOL este un fel de „Laundromat-2” și “este abia inceputul”, a declarat președintele Partidului Nostru, Renato Usatii, in cadrul emisiunii cu Gheorghe Gonța „Puterea e in Adevar!”. Potrivit lui Renato Usatii, in aceasta schema „s-au facut zeci de milioane de euro” cu implicarea persoanelor…

- Industria auto japoneza se confrunta cu un cutremur major dupa ce Ministerul Transporturilor din Japonia a dezvaluit utilizarea unor date false pentru certificarea anumitor modele de vehicule. Cel mai afectat a fost gigantul auto Toyota, care a pierdut peste 15 miliarde de dolari din valoarea de piața…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala – Rassemblement National (RN), al lui Marine Le Pen, a caștigat in mod clar alegerile europarlamentare din Franța, arata sondajele efectuate la ieșirea de la urne, potrivit agenției Reuters. Rassemblement National (RN) a obținut peste 32 la suta din voturi…

- Intr-o parada militara grandioasa organizata la Moscova pentru a marca victoria Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial, Vladimir Putin și-a facut apariția triumfala, combinand bravura militara cu retorica belicoasa și atacurile subtile la adresa Occidentului. Cu o mana ridicand Drapelul…

- In comuna Vintila Voda din județul Buzau, atmosfera politica se incinge pe fondul unor presiuni din partea PSD asupra candidaților AUR. Alexandru Constantin, tanarul care iși propune sa aduca schimbarea in aceasta localitate, a fost supus unor tactici menite sa ii afecteze imaginea politica. Inițial…

- Miasma electorala romaneasca biruie orice alte arome. Viitura cu sondaje pestilente pulverizeaza orice urma de bun-simț. Trompetiștii trambițeaza investiții nemaivazute, nemaiauzite, se da unda verde pentru proiecte uluitoare, se repara in pripa legi croite prost. Isteria promisiunilor e pe culmi. Noi,…

- Plecarea unor primari de la PNL la PSD este „o actiune politica gresita, care slabeste actuala coalitie si pune in pericol realizarea proiectelor majore pentru tara”, susține presedinta PNL Sibiu Raluca Turcan. Lucruri incorecte, pana la urma, intre doi parteneri de guvernare. Turcan crede ca edili…