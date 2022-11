Stiri pe aceeasi tema

- ​Agentia Nationala de Integritate o acuza pe Clotilde Armand, primarul sectorului 1, de incompatibilitate si sesizeaza, totodata Parchetul pentru ca edilul s-ar fi folosit de functie pentru favorizarea unor persoane, care ar fi dus la venituri pentru sine. Potrivit unui comunicat al ANI, Clotilde Armand…

- ”Ani de zile s-a toaletat in exces si in consecinta mii de arbori s-au uscat un an sau doi mai tarziu. Am luat decizia de a stopa avizul de toaletare dat in alb de fosta administratie, astfel ca acum facem o verificare mult mai riguroasa si atenta a fiecarei solicitari”, a transmis, marti, primarul…