- „Mercenari israelieni” lupta in Ucraina alaturi de Batalionul Azov, pe care Moscova il descrie drept „nazist” si sustine ca a comis atrocitati in Ucraina, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Moscova intensifica astfel disputa cauzata de seful diplomatiei ruse,…

- Sute de tineri etiopieni s-au adunat in fața ambasadei Rusiei din capitala Addis Abeba, in urma zvonurilor potrivit carora Federația Rusa ar recruta soldați pentru a lupta in razboiul din Ucraina, potrivit The Guardian și BBC. Un reprezentant al ambasadei a susținut ca zvonurile sunt false, nu se fac…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a catalogat luni seara drept „informații false” și o „intoxicare” acuzațiile Ministerului rus al Apararii, care a susținut ca Romania se afla printre țarile care trimit cei mai mulți mercenari in Ucraina, alaturi de Polonia, SUA și Canada. „E o informație falsa. Este…

- Rusia a afirmat vineri ca a ucis circa 30 de ''mercenari polonezi'' intr-un atac intreprins in nord-estul Ucrainei, intr-un context de puternice tensiuni intre Moscova si Varsovia, informeaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politica lui Putin reflecta cu mare fidelitate ideologia totalitara a lui Ilyn. Conform doctrinei fascismului crestin promovata de Ilyn, Rusia este patria lui Dumnezeu care trebuie pastrata cu orice pret, deoarece e singurul teritoriu de unde poate fi restaurata totalitatea divina. „Cand Dumnezeu a…

- Gazeterul Cristian Tudor Popescu a comentat evenimentul de la Moscova, cu peste 100.000 de oameni stranși la tribunele stadionului Lujniki, in fața carora președintele Vladimir Putin a justificat razboiul din Ucraina. El a comparat Rusia cu Romania sub Ceaușescu și Germania lui Hitler, susținand ca…

- „Acesta este numarul barbatilor care s-au intors in acest moment din strainatate pentru a-si apara tara de hoarda (rusa - n.r.). Aceasta inseamna inca 12 brigazi de lupta motivate! Ucraineni, suntem invincibili!", a scris Reznikov intr-o postare online.Pe de alta parte, postul de televiziune american…

- Peste 400 de mercenari rusi opereaza la Kiev, la ordinele Kremlinului, pentru a-l asasina pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si pe membrii guvernului sau, cu scopul de a pregati terenul pentru ca Moscova sa preia controlul in Ucraina, a dezvaluit luni publicatia britanica The Times.