- Florin Cîțu a fost întrebat, duminica, daca intentioneaza sa trimita Corpul de control sau sa faca verificari suplimentare la Ministerul Sanatatii dupa declaratiile lui Vlad Voiculescu cu privire la neconcordantele între cele doua platforme în…

- Premierul Florin Citu a declarat ca nu exista un grup de lucru la nivelul Ministerului Sanatatii privind raportarea deceselor de COVID-19 si a anuntat ca acest grup de lucru va fi infiintat. El a fost intrebat, duminica, daca intentioneaza sa trimita Corpul de control sau sa faca verificari suplimentare…

- ​Premierul Florin Cițu a declarat, duminica, ca in urma unei discuții cu secretarul de stat Andrei Baciu a aflat ca nu exista, la nivelul Ministerului Sanatații un grup de lucru care se ocupa cu verificarea modalitații in care sunt raportate oficial decesele de Covid-19, așa cum a declarat zilele…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca exista indicii conform carora au fost raportate greșit cifrele pandemiei, in special la capitolul decese. Voiculescu i-a cerut lui Florin Cițu, daca tot este interimar la Ministerul Sanatații, sa verifice situația, mai ales ca este vorba despre…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, va fi demis impreuna cu secretarul de stat Andreea Moldovan. Decizia a fost luata de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Demiterea lui Vlad Voiculescu are loc dupa saptamani de tensiuni și discuții…

- Pe pagina de Facebook a Guvernului a fost transmis mesajul primului ministru Florin Citu cu privire la demiterea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sanatatii. Intermiatul va fi asigurat de Dan Barna. "Astazi, 14 aprilie, i am inaintat domnului presedinte Klaus Iohannis documentele de…

- Vicepremierul Kelemen Hunor afirma ca "nu exista niciun scandal" la nivelul Guvernului in urma publicarii de catre Ministerul Sanatatii a unor date privind vaccinarea personalului din MAI si din alte structuri. Kelemen considera ca este nevoie de transparenta, insa subliniaza ca "nu e corect sa afle…