Stiri pe aceeasi tema

- Roberta Metsola, care se afla in vizita in Romania, s-a intalnit marti cu tinerii, in cadrul evenimentului "Impreuna suntem Europa" organizat de Biroul PE in Romania, in parteneriat cu Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti.„As fi sperat sa vin aici la o saptamana dupa luarea unei decizii…

- Fost jurnalist și actor cunoscut in Italia, Dino Giarrusso a intrat in Parlamentul European in 2019 pe listele fostului partid de guvernamant Mișcarea 5 Stele. S-a alaturat inca de la inceput Grupului de Prietenie UE-Qatar condus de romanul Cristian Bușoi. Spune ca nu a activat prea mult in el, pentru…

- Procurorul-șef european a cerut, joi, Parlamentului European ridicarea imunitații fata de urmarirea penala pentru doi europarlamentari greci, in legatura cu suspiciuni de frauda, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Francesco Giorgi, iubitul europarlamentarei Eva Kaili, a recunoscut ca a luat mita. Cel mai mare scandal de coruptie care a lovit Parlamentul European are o „filiera italiana”, se extinde la Maroc si devine o poveste de spionaj, anunța presa din Italia. Francesco Giorgi, partenerul de viata al eurparlamentarei…

- Nu numai Qatar, ci si Maroc ar fi implicat in scandalul de coruptie care afecteaza Parlamentul European, scrie saptamanalul german Der Spiegel, care a avut acces la documente din ancheta. Poliția belgiana a publicat imagini cu sumele de bani, peste 1,5 milioane de euro, confiscate de la fosta vicepreședinta…

- Diplomatia rusa denunta vineri rezolutia prin care Parlamentul European (PE) a calificat saptamana aceasta Rusia drept un ”stat care promoveaza terorismul” si apreciaza ca aceasta decizie ”nu are nimic a face” cu lupta impotriva terorismului, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent…

- „Lupta pentru libertate. Timișoara. Viața lor ne reamintește ca libertatea nu este cumparata ieftin. Are un cost; impune o povara”, a remarcat deputatul Robert Sighiartau. Acesta a participat recent la lansarea unei platforme civice, la Timișoara. „Am fost bucuros sa particip la lansarea unei platforme…

- Parlamentarii europeni se reunesc astazi, la Strasbourg, pentru un vot referitor la extinderea spațiului Schengen, dar și pentru o dezbatere privind buna funcționare a acestuia. Eurodeputații vor evalua normele privind controalele temporare la frontiera in spațiul Schengen și vor adopta o rezoluție…