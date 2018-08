Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul General Augustin Lazar a anuntat ca publica corespondenta cu ministrul Justitiei si CSM, spunand ca prima adresa a fost facuta in 13 martie 2017, iar urmatoarea adresa este din 19 martie, cand ministrul Justitiei cere detalii despre protocoale si desecretizarea.

- Procurorul general, Augustin Lazar, considera ca recenta descoperire a unor noi protocoale intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii reprezinta "o tema falsa", cu rolul de a manipula opinia publica si a destabiliza Ministerul Public. "Ce putem observa acum este o noua actiune…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat vineri ca actul de justitie din Romania a fost profund afectat de practici neconstitutionale, iar adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale ar da posibilitatea…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, Cristina Tarcea, spune ca nu considera ca afirmatiile ministrului Justitiei la adresa sa i-au afectat reputatia de magistrat.Intrebata luni, la iesirea din sediul CSM, daca citicile ministrului Justitiei la adresa ei sunt de natura a-i afecta…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, atac exploziv la actualul ministrul al Justitiei, Tudorel Toader. Macovei s-a dezlantuit pe Facebook dupa ce a aflat ca ministrul Justitiei vrea sa impuna un prag pentru abuzul in serviciu.Citeste si: Klaus Iohannis a semnat - Lege importanta promulgata…

- „Daca citim motivarea se pune intrebarea: care mai este statutul procurorilor in Romania? Dupa aceasta decizie, mai sunt procurorii independenti asa cum ni-i dorim ca sa fie eficienti, de exemplu in lupta anticoruptie, sau sunt dusi mai degraba in subordinea ministrului Justitiei decat sub autoritatea…

- Pe 30 mai, CCR a stabilit, cu majoritate de voturi, existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Romaniei, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al DNA. Curtea Constitutionala a aratat,…

- Daniel Dragomir, fost ofiter SRI, a declarat miercuri, la sediul DIICOT, ca va sesiza ministerul Justitiei si pe Felix Banila, procurorul sef propus la DIICOT, despre modalitatea de instrumentare a dosarelor penale, in conditiile in care spune ca in paralel cu un dosar se mai fac si altele secrete.