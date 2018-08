Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a avut o intalnire cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, in cadrul careia a atras atentia asupra faptului ca Ungaria trebuie sa inteleaga importanta exploatarilor de gaz de la Marea Neagra si sa actioneze constructiv.

- Exploatarea gazelor naturale din sectorul offshore si onshore si mai ales proiectele strategice derulate la Marea Neagra vor fi un succes pentru economia si securitatea Romaniei, isi exprima increderea ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Cristian Maior, intr-o declaratie cu privire la proiectele…

- Confirmarea vine din partea ambasadorului Romaniei in SUA, George Cristian Maior, care a avut o intalnire cu oficialul american. ''In contextul discutiilor avute cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, am prezentat stadiul realizarii segmentului romanesc al gazoductului BRUA,…

- "Valorificarea resurselor naturale ale Romaniei in folosul tarii noastre este un obiectiv prioritar'', subliniaza Maior, care a prezentat intr-o intalnire cu secretarul american al energiei, Rick Perry, stadiul realizarii segmentului romanesc al gazoductului BRUA.In contextul discutiilor…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a avut o intalnire cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, cu care a discutat despre evolutia industriei energetice si proiectele din domeniu in care este implicata Romania. .

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, s-a intalnit cu secretarul american pe Energie, Rick Perry, in contextul recent adoptatei legi offshore. Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, susține ca Maior a fost chemat pentru a i se spune ca americanii doresc acces gratuit la resursele de hidrocarburi…

- Gazele naturale din zona romaneasca a Marii Negre reprezinta o sursa promițatoare de energie, dar inca neexploatata, care ar consolida piețele și securitatea energetica din regiune, susține Departamentul american de Stat, precizand ca SUA urmaresc cu interes evoluțiile privind aceasta situație, conform…

- Romania nu are ce sa faca cu intreaga productie de gaze din Marea Neagra, iar un export spre nord sau sud nu este fezabil, astfel ca gazele vor ajunge in vestul Europei prin Ungaria, a declarat, miercuri, Kristof Terhes, CEO al FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, intr-o conferinta de presa organizata…