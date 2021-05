Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a declarat, duminica, ca a discutat deja la nivelul Guvernului ca masca sa nu mai fie obligatorie in birourile in care toți angajații sunt vaccinați. O decizie va fi luata, insa, dupa o „confirmare” de la Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), in funcție…

- Ioana Mihaila, actual secretar de stat in Ministerul Sanatații, propunerea USR-PLUS pentru inlocuirea lui Vlad Voiculescu, va fi aprobata de premier și de partidele din coaliție, conform unor surse politice. Sursa Zilei a anunțat inca de acum patru zile ca noul ministru USR-PLUS propus la Sanatate va…

- Premierul Florin Cițu a dispus verificarea tuturor actelor care au fost emise de fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, precum și de secretarii de stat, in ultimele patru luni. Ministerul Sanatații a anunțat, luni, ca in acest moment nu exista un grup de lucru privind verificarea raportarilor…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a comentat, luni, situația dramatica petrecuta la Spitalul Foișor, spunand ca nu a fost in regula ceea ce s-a intamplat. „Așa ceva este inadmisibil sa se mai intample”, a spus Lucian Bode. Intrebat daca Vlad Voiculescu ar trebui sa-și dea demisia, Bode a spus ca nu…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca nimeni nu este mai presus de lege, de aceea inclusiv miniștrii Vlad Voiculescu și Raluca Turcan pot fi sancționați pentru nepurtarea maștii in spațiile publice. “Am spus de fiecare data și o repet ca nu sunt adeptul sancțiunii de dragul sancțiunii.…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a spus, in briefingul de presa de la Palatul Victoria de joi, 25 martie, ca a fost aprobata instituirea cadrului legal pentru testarea rapida antigen in farmacii. In acest sens, vineri, vor avea loc discuții la Ministerul Sanatații pentru definitivarea procedurilor.…

- Ministrul Sanatații a revenit, miercuri, pe pagina sa de Facebook, cu lamuriri suplimentare privind comentariul facut pe pagina Violetei Alexandru, in care acuza fostul guvern Orban ca a masluit datele privind pandemia. Vlad Voiculescu susține ca acuzațiile nu sunt decat “o discuție civilizata”. Vlad…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a avut critici dure la adresa ministrului Sanatații, primul din Guvernul Cițu vizat de o moțiune. Rafila il acuza pe Voiculescu de inactivitate de cand a preluat Ministerul Sanatații și spune ca in cele 6 saptamani de cand ocupa pozitia de ministru, nu a reusit sa demareze…