Cei mai multi barbati mor de pe urma acestei boli. Ce tratament exista

Cancerul pulmonar a ajuns principala cauza de mortalitate in randul barbatilor diagnosticati cu cancer si se situeaza pe locul 4 in randul femeilor, dupa cancerul de san, cancerul de col uterin si cancerul colorectal, asta in tara noastra. La nivel mondial, cancerul… [citeste mai departe]