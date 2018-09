Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul unei ferme de porci de la periferia orasului Galati, unde exista suspiciune de pesta porcina, acuza autoritatile ca, desi anuntate marti, au intervenit, total nepregatite, abia vineri la ora 22.00.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat vineri, la Constanța, referindu-se la criza pestei porcine, ca este „inoportun” ca aceasta tema sa devina una politica, fiind important sa fie luate masurile „care se impun”. Intrebata de jurnaliști daca va merge in zonele afectate de criza pestei porcine, premierul…

- Președintele Klaus Iohannis a facut un nou apel la autoritați pentru a interveni in vedere limitarii epidemiei de PPA dar și pentru a plati despagubiri celor care au ramas fara suine. Șeful statului critica, din nou, modul in care a acționat Guvernul, declarațiile facute public de reprezentanții executivului…

- Uniunea Salvati Romania (USR) cere demisia sefului Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, pe motiv ca "incompetentii pusi in functii publice pot distruge sectoare economice intregi", consecintele pestei porcine africane fiind…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca epidemia de gripa porcina este o catastrofa economica și sociala cauzata de incompentența și corupție, precizand ca autoritațile nu au facut nimic deși primul focar a aparut in urma cu un an. Ponta vorbește și despre o ordonanța de urgența data cu dedicație,…

- Avand in vedere evolutia agresiva a pestei porcine africane in Romania, in conditiile in care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atat din exploatatiile non profesionale, cat si din exploatatiile comerciale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale atrage…

- Pesta porcina africana se apropie și de granița județului Buzau, motiv pentru care autoritațile au sunat mobilizarea la Prefectura. Peste 80 de primari din localitațile buzoiene au fost convocați in ședința cu specialiștii sanitar-veterinari, pentru a afla cum trebuie sa lupte impotriva extinderii virusului…

- Președintele Asociației Pro Consumatori, conferențiar universitar doctor Costel Stanciu, declanșeaza un scandal fara precedent pe pagina instituției, acuzand autoritațile romane și conducerea Autoritații Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) ca, prin masurile luate impotriva epidemiei de pesta…