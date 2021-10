Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat luni ca toti parlamentarii USR vor fi prezenti în sala si vor vota marti motiunea de cenzura initiata de PSD, însa a mentionat ca nu s-a luat decizia în partid daca votul va fi la vedere sau nu.Declarația vinde dupa ce, luni, prim-vicepresedintele…

- CE va incheia in zilele urmatoare evaluarea PNRR depus de Romania Ursula von der Leyen. Foto: Comisia Europeana Comisia Europeana va încheia în zilele urmatoare evaluarea Planului Național de Redresare și Reziliența depus de România, iar președinta Comisiei, Ursula von der…

- Acordul de securitate semnat joi de SUA, Marea Britanie și Australia pentru contracararea Chinei a infuriat Franța, care s-a declarat „injunghiata pe la spate”, și a prins pe picior greșit UE, care in aceeași zi și iși anunța propriul plan pentru regiunea Indo-Pacific, scriu Politico și BBC News.Anunțul…

- Am trait criza migrației provocata de exodul sirienilor din 2015 in epicentrul sau politic. Am participat direct la luarea deciziilor Comisiei Europene – unele bune, altele hazardate. Am fost alaturi de Dacian Cioloș la Consiliul European din martie 2016, in care s-a negociat și adoptat acordul cu Turcia…

- Doua sute de milioane de europeni – mai mult de jumatate din populația adulta – au incheiat schema de vaccinare COVID-19, a anuntat joi Comisia Europeana, care a fixat obiectivul ca 70% dintre adulti sa fie vaccinati in aceasta vara, relateaza AFP, citata de Agerpres . „Pana acum, 200 de milioane de…

- Uniunea Europeana depașește acum Statele Unite ca rata a populației care a primit cel puțin o doza de vaccin impotriva Covid-19, dupa un inceput mai lent, din cauza lipsei unui numar suficient de vaccinuri, arata publicația franceza Les Echos , citata de Rador. Europenii au acum 55,5% din populație…

- Dupa ce Malta a interzis, vineri, intrarea turiștilor nevaccinați anti COVID-19 in țara, Comisia Europeana depune acum eforturi pentru schimbarea acestei decizii, potrivit comisarului european pentru...