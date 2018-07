Scandalul momentului pentru Facebook: Reteaua incurajeaza pirateria de filme Pirateria de filme pe Facebook este in floare din cauza grupurilor, mai mult sau mai putin publice, care distribuie continut piratat. Din pacate pentru producatori si distribuitori, compania lui Zuckerberg se absolva de orice vina.



Pirateria online de filme si seriale a reprezentat o problema din momentul in care multi dintre noi au avut acces la Internet de mare viteza. Te-ai fi asteptat, totusi, ca in momentul in care o retea de socializare a atins doua miliarde de utilizatori sa fi remediat aceasta problema.



In contextul in care este aproape imposibil sa gasesti continut… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

