- Protest de amplaore in aceste momente in Ucraina. Participanții la acțiunea de protest cer majorarea pensiei pentru militari și colaboratorii MAI.Potrivit ultimelor informații, protestatarii au rupt bariera de protecți și incearca sa ia cu asalt Parlamentul Ucrainei.

- Gica Hagi și Gica Popescu au fost atacați in ceea ce, deja, se numește „Scandalul VIP”-urilor. Un fost internațional roman are o parere aparte despre faptul ca cei doi au stat in Tribuna a II-a, la meciul Austria – Macedonia de Nord de la Euro 2020. Hagi și Popescu au luat loc in mijlocul suporterilor,…

- Trimiși la tribuna a II-a a Arenei Naționale la meciul de debut din Capitala, Gica Hagi și Gica Popescu nu mai vor sa mearga și in aceasta dupa-amiaza la confruntarea Ucraina – Macedonia de Nord, chiar daca ar fi primit bilete la tribuna oficiala, relateaza Libertatea. Gazeta Sporturilor a dezvaluit,…

- Primul meci pe care România l-a gazduit la Euro 2020 pe Arena Naționala s-a lasat cu scandal dupa ce o parte a generației de aur a stat la tribuna a II-a, iar politicieni și oficialitați FRF la VIP. Într-un interviu, managerul de comunicare al FRF explica controversa creata. La duelul…

- Fostul mare international, care s-a si ocupat de organizarea meciurilor din cadrul turneului final in Romania, a ajuns sa urmareasca Austria - Macedonia din mijlocul oamenilor de rand, in timp ce Ludovic Orban, Nicusor Dan sau Dan Barna au stat in sectorul VIP-urilor.

- Gica Popescu susține ca Federația Romana de Fotbal a decis sa-i trimita pe componenții Generației de Aur la Tribuna 2 a stadionului Arena Naționala la meciul Austria-Macedonia de Nord din cadrul...

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, a dialogat cu Gazeta Sporturilor pe marginea discuțiilor iscate in spațiul public dupa Austria - Macedonia de Nord 3-1, meci pe care gloriile fotbalului romanesc l-au urmarit de la Tribuna a II-a. ...

- Federația ucraineana de fotbal a anunțat ca a ajuns la un compromis cu UEFA în privința echipamentului pentru Euro 2020 care a provocat un scandal cu Rusia. UEFA a obligat Ucraina sa schimbe echipamentul naționalei de fotbal pentru Euro 2020, dupa ce Rusia a protestat fața de mesajul ”Glorie…