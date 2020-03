Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii dintr-o localitate din Bistrița Nasaud amenința ca vor da foc containerelor folosite pentru persoanele suspecte de coronavirus! Se intampla nu numai la Viișoara, ci și in numeroase alte orașe din țara!

- Panouri de zid instalate recent la frontiera americana au cazut, la Calexico, in California, fara sa provoace pagube, peste arbori de partea mexicana a frontierei, intr-o zona care face parte dintr-un proiect vizand o imbunatatire a unor sectiuni ale zidului impotriva imigrantilor, relateaza CNN…

- Fostul superstar NBA, Kobe Bryant a murit, duminica, intr-unaccident de elicopter, scrie TMZ Sports. Incidentul s-a produs in Calabasas, California.Kobe calatorea impreuna cu alte patru persoane inelicopterul sau privat cand aparatul de zbor s-a prabușit.Din primele informații, dupa prabușirea elicopterului,…

- Kinga Sebestyen a declarat in mai multe randuri ca sportul pe care il dezvolta și il promoveaza, Kangoo Jumps, este iubit de persoane aflate la orice varsta. Insa ce s-a intamplat recent avea sa o surprinda intr-un mod excepțional: printre cei care practica acest sport se afla și o femeie in varsta…

- Recent, ducele si ducesa de Sussex si-au dezvaluit planurile de a renunta la pozitiile lor ca membri superiori ai familiei regale britanice. Si, potrivit jurnalistului ITN, Tom Bradby, care i-a urmat in turul lor regal in Africa in octombrie 2018, Meghan Markle si Printul Harry s-au putut deschide despre…

- Comisarii O.P.C. Brașov s-au autosesizat dupa ce in spațiul public ar fi aparut informații cu privire la comercializarea, intr-un magazin situat pe strada Republicii din Brașov, a unui parfum care ar conține cannabis. Recent a fost efectuat un control la magazinul my Geisha și potrivit informațiilor…

- Fiica lui Carrie Fisher, Billie Lourd, a jucat-o pe prințesa Leia, personajul consacrat in interpretarea lui Fisher, in scena de flashback din „Star Wars: The Rise Of Skywalker”, informeaza Buzz Feed, anunța MEDIAFAX.Una dintre cele mai importante intrebari la care au fost nevoiți sa raspunda…

- Romario Benzar (27 de ani, fundaș dreapta) n-a jucat decat 3 meciuri in Serie A pentru Lecce și ar putea parasi formația italiana in aceasta iarna. Recent, Lecce l-a transferat pe Giulio Donati (29 de ani), un fundaș dreapta cu experiența in Bundesliga, iar vicepreședintele italienilor, Corrado Liguori,…