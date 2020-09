Scandalul măștilor în Grecia. Care este implicația guvernului In Grecia maștile sunt obligatorii in școli, in transportul public și in cladirile publice. Autoritațile au planuit sa distribuie gratuit aproximativ cinci milioane de maști de panza elevilor și profesorilor. Cand epidemiologii Greciei și Ministerul Educației din țara au convenit asupra utilizarii obligatorii a maștilor in școli a izbucnit o dezbatere aprinsa. Profesorii și parinții au solicitat distribuirea gratuita a maștilor, iar in cele din urma, Ministerul a dat un pas inapoi și a promis ca fiecarui elev i se vor oferi doua maști gratuite, potrivit keeptalkinggreece.com. Zis și facut, școlile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, spune ca avizul epidemiologic pentru elevi nu va fi obligatoriu in prima zi de școala. Conform acesteia, documentul va trebui prezentat doar daca un elev lipsește trei zile de la școala din motive medicale. “Ministerul Sanatații a trimis o adresa reprezentanților…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat doua linii telefonice gratuite, destinate unei mai bune informari legate de inceperea anului școlar sau a celui universitar, in contextul epidemiei de coronavirus, apare intr-un comunicat al instituției. Conform comunicatului ministerului, cele doua linii…

- In majoritatea tarilor europene, anul scolar incepe in septembrie. In Germania, Irlanda de Nord si Scotia, copiii si adolescentii au scapat mai repede de izolare si s-au reintalnit cu colegii inca din august. Luna aceasta, primii care vor intra din nou in clase vor fi elevii francezi si belgieni, potrivit…

- Pentru profesori, insa, Ministerul Educatiei este angajatorul, iar potrivit Codului Muncii in vigoare "angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca". In plus, ministrul il contrazice si pe Presedintele Klaus Iohannis care a anuntat tot…

- „Este foarte periculos sa crezi ca maștile de fața ar schimba jocul atunci cand vine vorba de COVID-19. Maștile de protecție pot veni in completarea altor masuri de protecție. Dar sa purtați maști de protecție și sa credeți ca puteți aglomera mijloacele de transport in comun sau centrele comerciale,…

- "Intrucat din perspectiva medicala nu exista o eficienta dovedita a mastilor, Cabinetul a decis ca nu va exista nicio obligatie nationala pentru purtarea mastilor", a declarat ministrul Sanatatii din Olanda, Tamara Van Ark. Decizia guvernului este surprinzatoare, in conditiile in care multe tari…

- Deputatul Pro Romania Mihaela Hunca si-a manifestat, miercuri, indignarea fata de decizia Ministerului Educatiei de a retrage din scoli mastile sanitare care au fost distribuite pentru elevi, pe motiv ca ar fi neconforme, potrivit Agerpres. Hunca a declarat, printr-un comunicat de presa, ca mastile…

- Peste doua luni, elevii din țara ar urma sa se intoarca la școala. Ministerul Educației, la moment, examineaza mai multe posibilitați de desfașurarea a orelor incepind cu luna septembrie, iar una dintre opțiuni ar putea fi și invațamintul in schimburi, pentru a nu fi aglomerate clasele. Șeful statului…