- Razvan Ștefanescu, posesorul mașinii cu numar de inmatriculare anti-PSD, a mers, marți, la poliție, insoțit de avocat pentru a le cere polițiștilor de la Brigada Rutiera a Capitalei detalii privind dosarul in care este vizat. La plecare, barbatul a precizat ca va depune plangere penala pentru ca…

- Purtatorul de cuvant al Agentiei de Transport din Suedia a declarat ca numerele de inmatriculare sunt perfect legale in Uniunea Europeana, dar ca tarile prin care trece autoturismul au libertatea de a nu le accepta si ii pot cere soferului sa le schimbe cu cele standard. Oficialii nordici…

- "Slugarnicia unor sefi din politie face din Romania un stat ridicol, de parca nu ne-ar fi fost de ajuns Viorica Vasilica", scrie Traian Basescu pe Facebook. El spune ca, zilele trecute, de Ziua Imnului, tricolorul a fost arborat in secuime alaturi de un drapel negru. "Tot in secuime, adesea,…

- Brigada Rutiera a Capitalei a retinut, luni, numerele de inmatriculare cu mesaj anti-PSD, dupa ce au oprit in trafic autoturismul inmatriculat in Suedia. De asemenea, a fost retinut pemisul de conducere al soferului, acesta declarand ca a inmatriculat masina in luna aprilie si ca se afla in concediu…