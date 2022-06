Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Ion Ceban, acuza deputații și miniștri PAS de „lobby pentru petroliști și Energocom”. Totodata, el susține ca „va sesiza Parlamentul, Guvernul, Procuratura Generala și CNA pentru a verifica interesele personale a unor grupuri, privind livrarea energiei electrice catre Republica Moldova”,…

- Scandalul legat de marșul LGBT ia amploare. Dupa reacțiile provocate de anunțul lui Ion Ceban privind interzicerea marșului LGBT in capitala, edilul vine cu noi declarații. „Interzis am spus. Nu aveți ce cauta in Chișinau pe strazi. Nici cu Maia Sandu, nici fara ea”, a scris acesta intr-o postare pe…

- Primarul general al capitalei, Ion Ceban, anunța astazi, 23 mai, ca va sesiza Parlamentul R. Moldova, Guvernul R. Moldova, Procuratura Generala (PG) și Centrul Național Anticorupție (CNA) pe numele deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian, Vladimir Bolea și Sergiu Lazarenco cu…

- Guvernul pregatește modificarea Codul Fiscal, iar asta se va traduce in schimbari majore in sistemul de taxe și impozite, dar se mizeaza și pe o colectare mai eficienta din partea ANAF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Liderul Grupului UDMR din Camera Deputaților, Csoma Botond, susține ca e de neconceput ca azi liderii politici sunt preocupați de teme naționaliste, cu referire la declarațiile lui Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu. Csoma Botond crede ca vicepremierul Sorin Grindeanu a facut "o gafa uriasa" si a…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat scandalul legat de participarea Romaniei la Targul de Turism din New York, unde standul țarii noastre a fost foarte modest, cu poze A4 agațate de o perdea neagra, o masa și cateva scaune: „Asemenea lucruri jenante nu trebuie sa se mai intample”, anunța…

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, a explicat motivul pentru care Guvernul a aprobat majorarea bugetelor mai multor instituții, printre care și Președinția, Parlamentul și Curtea Constituționala. Unul dintre motive este inclusiv și facturile mai mari pentru resursele energetice.

- Scandalul in jurul Centrului de la Moldexpo ia amploare. Deputatul PAS, Vasile Gradinaru, aflat in vizita astazi la Centru il acuza pe Ceban ca „folosește criza refugiaților in scop politic”. Acesta s-a aratat indignat de faptul ca primarul discuta cu presa, iar subalternii lui incarcau donațiile pentru…