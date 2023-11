Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe, 38 de ani, a declarat luni, 6 noiembrie, intr-o postare pe rețelele sociale, dupa decizia luata de partid in cazul Elenei Lasconi, scoasa de pe lista la alegerile europarlamentare, ca USR da dovada de „imaturitate politica”, „lipsa de viziune” și „lipsa de comunicare“…

- Oana Lasconi, fiica primariței din Campulung, a revenit cu un mesaj dupa ce liderul USR, Catalin Drula, i-a cerut Elenei Lasconi sa se retraga de pe lista pentru alegerile europarlamentare. „Sunt mulțumita sa aflu ca mama mea nu mai candideaza la alegerile europarlamentare. Un homofob in minus la Parlamentul…

- Președintele USR, Catalin Drula, a transmis duminica, pe Facebook, ca i-a cerut Elenei Lasconi sa se retraga din campania pentru europarlamentare, urmand sa aiba loc in aceasta seara o ședința a conducerii de partid pentru formalizarea acestei decizii. ,,Am avut o discuție cu Elena Lasconi și i-am cerut…

- USR si-a lansat oficial, vineri, candidatii la alegerile europarlamentare, cu ocazia Consiliului ALDE Europe desfasurat in premiera la Bucuresti, conform Agerpres.Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat ca lista lansata de USR este "cea mai buna lista pe care o propune vreun partid din Romania",…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Ciolos, a spus miercuri, in cadrul unei intalniri cu jurnaliștii romani la Strasbourg, ca ia in calcul atat o candidatura la alegerile europarlamentare, cat si una la alegerile prezidentiale de anul viitor, potrivit News.ro. „In momentul in care m-as gandi la o candidatura…

- Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe afirma luni ca nu se regaseste pe lista candidatilor formatiunii pentru alegerile europarlamentare pentru ca selecția nu s-a facut in urma votului intern și ca el nu dorește sa fie parte la așa ceva.„Astazi am un raspuns pentru toti cei care m-ati intrebat de ce…