Ungaria si Qatarul au convenit ca societatile lor energetice de stat sa inceapa discutii pentru ca Budapesta sa cumpere gaz natural lichefiat (GNL) de la statul arab din Golf, a anuntat miercuri ministrul de externe, Peter Szijjarto, intr-o inregistrare video pe Facebook, relateaza Reuters.

Croatia a anuntat joi ca a obtinut unda verde pentru intrarea in Spatiul Schengen la 1 ianuarie, relateaza AFP si Reuters. Decizia a fost luata in cadrul Consiliului Justitie si Afaceri Interne care se desfasoara la Bruxelles si a fost facuta publica de reprezentantii Croatiei la UE.

Orasul Minneapolis va plati cate 50.000 de dolari pentru fiecare dintre cele 12 persoane ranite de politie in timpul demonstratiilor care au izbucnit dupa ce un ofiter alb l-a ucis pe George Floyd, un barbat de culoare in varsta de 46 de ani, presandu-l cu genunchiul pe gat, potrivit unor documente…

Politia din Jersey a recunoscut ca a facut perchezitii ilegale in spatii ce ar avea legatura cu miliardarul rus Roman Abramovici si a acceptat ca plateasca pagubele si sa prezinte scuze, potrivit unui document oficial consultat joi de Reuters.

Doi foști angajați ai Vaticanului cer despagubiri in valoare de peste 9 milioane de euro susținand ca au fost concediați deoarece au descoperit nereguli financiare, potrivit Reuters.

Sarbii minoritari din nordul Kosovo au declarat sambata ca renunta la posturile din institutiile de stat, inclusiv din guvern, politie si tribunale, pentru a protesta fata de ordinului dat de Pristina de a incepe sa foloseasca placute de inmatriculare ale vehiculelor din Kosovo, transmite Reuters,…

Guvernul olandez va prezenta scuze pentru rolul sau in sustinerea sclaviei in trecutul colonial al tarii, a anuntat vineri un membru al cabinetului premierului Mark Rutte, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Vadim Benyatov, fost bancher la Credit Suisse Group AG, care in 2006 a fost arestat in Romania si ulterior condamnat in dosarul privatizarilor strategice, spera ca un tribunal de apel de la Londra ii va permite sa isi reia actiunea prin care cere despagubiri in valoare de 86 de milioane dolari de…