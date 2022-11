Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va interzice in curand vanzarea de programe spion, a declarat luni guvernul conservator, dupa un articol dintr-un ziar potrivit caruia peste 30 de persoane, inclusiv ministri si oameni de afaceri, au fost supravegheate de stat prin intermediul programelor malware pentru telefon, transmite Reuters.…

- O lista a persoanelor ale caror telefoane ar fi fost infectate cu malware Predator a fost publicata duminica de ziarul de stanga Documento. Acesta a citat doua surse care au jucat un rol in supraveghere, presupus in numele guvernului. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat ca articolul este…

- Un fost prim-ministru grec si mai multi ministri inca in functie se numara printre politicienii care au fost ascultati ilegal, potrivit unor informatii publicate sambata de saptamanalul de stanga Documento in scandalul de presupus spionaj care agita Grecia de luni de zile, scrie AFP. Potrivit Documento,…

- Grecia are in plan sa desfasoare la granita cu Turcia cele sase tancuri de lupta Marder livrate de Germania, a anuntat joi prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis in urma unei intrevederi la Atena cu cancelarul Olaf Scholz, transmite DPA.

- Grecia a acordat inca din 2021 bani publici pentru a sprijini gospodariile și industria in plata facturilor. In contextul crizei energetice cu care se confrunta Europa in prezent, guvernul de la Atena a decis sa incurajeze consumatorii sa limiteze consumul prin oferirea de subvenții celor care reușesc…

- Liderul opozitiei socialiste din Grecia, deputatul european Nikos Androulakis, al carui telefon a fost supravegheat de serviciul de informatii elen, a cerut joi ridicarea secretului asupra informatiilor pe fondul unui scandal de rasunet, care se rasfrange si asupra premierului Kyriakos Mitsotakis,…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Grecia este „pregatita sa infrunte” orice amenințare impotriva suveranitații sale, a declarat premierul elen Kyriakos Mitsotakis, luni, la Paris, intr-o referire la Turcia, care acuza Atena ca i-ar „ocupa” insulele din Marea Egee, transmite France Presse preluata de Agerpres.…