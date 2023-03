Stiri pe aceeasi tema

- O companie de asigurari nu poate investi decat o mica parte din banii luați pe polițe in achiziții facute la companii pe care le dețin aceiași acționari. Asta pentru ca, potrivit legii, proprietarii din asigurari nu-și pot finanța alte afaceri cu banii care trebuie sa ramana pastrați in siguranța, pentru…

- ”Noi m facut toti pasii legali, trebuia sa lasam compania sa temine planul de redresare la jumatatea lunii iunie 2022, sa asteptam rezultatele financiare sa le trimita la ASF. Le-am primit in luna august, cu o intarziere de 4 luni si tot in august le-am primit si pe cele din 2021, o situatie unica in…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a identificat gradual problemele Euroins, care au dus, joi seara, la decizia de retragere a autorizației a asiguratorului și la constatarea starii de insolvența, potrivit lui Valentin Ionescu, director al Direcției Generale de Asigurari din cadrul ASF. Acesta…

- Cifra de afaceri bruta s-a ridicat la 6,57 miliarde dolari, in crestere cu 42%, de la 4,61 miliarde dolari in 2021. ”Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat, in 2022, o imbunatatire a indicatorilor financiari, ca urmare a marjelor de rafinare europene mai mari…

- ”Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2023 s-a incheiat cu un deficit de 0,25% din PIB, respectiv 4,02 miliarde lei datorat in principal de rambursarile de TVA mai mari cu 59,8% mai ridicate fata de nivelul rambursat in aceeasi luna a anului trecut, incetinirea veniturilor din accize…

- Romanii aloca cel mai mare procent din Europa din totalul cheltuielilor de consum catre cumpararea de alimente.Cu cat acest procent este mai mare, literatura economica apreciaza ca nivelul de trai și calitatea vieții sunt mai scazute.In privința ponderii cheltuielilor cu bauturile alcoolice,…

- Țara noastra pierde anual 10 miliarde de euro din cauza ca nu este membra a spațiului de libera circulație. In plus, și companiile care tranziteaza țara pierd in medie 1,5 miliarde de euro. Transportatorii rutieri asigura aproape 7% din totalul Produsului Intern Brut. La fel și bulgarii pierd miliarde…

- O noua greva in Belgia a personalului navigant al operatorului irlandez low-cost Ryanair va antrena anularea a 152 de zboruri in acest weekend pe aeroportul Charleroi, potrivit Agerpres. Cei circa 400 de insotitoare si insotitori de bord ai companiei de transport aerian fusesera deja indemnati sa-si…