Stiri pe aceeasi tema

- Dozele de imunoglobulina primite de Romania acum doua saptamani sunt blocate in depozit, au precizat reprezentanții asociațiilor de pacienți, pentru HotNews.ro . Este vorba despre 3.850 de doze de imunoglobulina din Austria, care se afla și acum in depozitul Unifarm. “Cele 3.850 de doze sunt inca la…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a anuntat ca miercuri dupa-amiaza vor ajunge in tara primele o mie de fiole de imunoglobulina, iar incepand de joi livrarile vor fi constante, astfel incat pana la finalul lunii aprilie vor intra cantitatile accesate prin mecanismul de productie civila. Pintea a explicat…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca maine dimineata cel tarziu incep sa ajunga dozele de imunoglobulina, fiind vorba despre fiolele aduse prin intermediul Mecanismului de Protectie Civila, potrivit Agerpres. In urma cu aproximativ doua saptamani, Sorina Pintea a precizat ca a fost…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca miercuri dimineata cel tarziu incep sa ajunga dozele de imunoglobulina, fiind vorba despre fiolele aduse prin intermediul Mecanismului de Protectie Civila. Intrebata daca in aceasta saptamana vor ajunge, in Romania, fiolele de imunoglobulina,…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca exista deja contractul semnat pentru livrarea de imunoglobulina, dupa declansarea Mecanismului de Protectie Civila pentru achizitia imunoglobulinei pentru imunodeficiente primare din statele membre UE si NATO, astfel ca „problema va fi rezolvat…

- "Avem deja o comanda ferma, avem contractul deja semnat, avem banii pregatiti, bani de la Unifarm. Din fondul de rezerva abia saptamana viitoare se vor debloca pentru completare. Problema va fi rezolvata cat de curand", a declarat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Ea a anuntat luni ca…

- Ministerul Sanatații cauta soluții pentru pacienții a caror viața depinde de administrarea imunoglobulinei, produs care nu se mai gasește nicaieri in Romania. 10.000 de astfel de doze vor intra in țara, in cel mult doua saptamani, a anunțat ministrul Sanatații, Sorina Pintea. „Problema imunoglobulinelor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut Directiei de Sanatate Publica Olt si conducerii Spitalului Judetean Slatina sa ia toate masurile necesare ca sa nu fie afectata desfasurarea actului medical in spital si, in special, in sectia de psihiatrie, unde a avut loc o crima urmata de sinucidere.Potrivit…