- Adrian Mititelu jr. incinge derby-ul cu roș-albaștrii: „Intalnim o formație foarte puternica, dar nu e Real Madrid. Eu ii spun Steaua, chiar daca ma amendeaza CNA”. FCU Craiova - FCSB e programat sambata, 18 septembrie, și va fi transmis in direct de Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport și, in premiera,…

- Adrian Mititelu jr., finanțatorul lui FCU Craiova, a postat un mesaj pe Facebook la cateva ore dupa remiza oltenilor cu Chindia Targoviște, scor 0-0. „Astazi am intalnit o echipa care in sezonul trecut a terminat pe locul 7 și care a fost la un pas sa intre in play-off. Chindia Targoviște a ramas o…

- Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui CSU Craiova, a vorbit despre momentul cand Marko Pigliacelli a fost rezerva lui David Lazar la meciul cu FC Botoșani, pierdut 1-2, italianul reacționand la decizia tactica a lui Reghe. UTA - CSU Craiova (Liga 1, etapa #5) se joaca sambata, de la 21:30, liveTEXT pe…

- FC Voluntari și FCU Craiova se intalnesc sambata de la 19:15 in etapa a 3-a a Ligii 1. Partida poate fi urmarita in direct la TV pe direct pe Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport și LIVETEXT pe GSP.ro Inainte de partida, suporterii olteni care vor sa faca deplasarea la Voluntari au primit o veste…

- FCU Craiova - Dinamo se joaca luni, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Digi Sport și TV Telekom Sport. De azi, incepand cu ora 12:00, se pot achiziționa bilete pentru partida și de la casa de bilete a clubului oltean, amplasat in fața Salii Polivalente. Cele mai ieftine sunt…

- Aflat in fața derby-ului cu Dinamo din etapa a 2-a a Ligii 1, Adrian Mutu este mai implicat la Craiova ca niciodata. Acesta a devenit și sponsor la formația patronata de Adrian Mititelu Jr. FCU Craiova - Dinamo se infrunta luni, 26 iulie an etapa a 2-a a Ligii 1. Meciul va fi primul pe „Oblemenco” pentru…

- Peluza Sud 1997, principala facțiune a ultrașilor lui FCU Craiova, suna adunarea inaintea derby-ului cu Dinamo de luni seara. Oltenii promit o atmosfera de poveste. FCU Craiova - Dinamo se joaca luni, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Digi Sport și TV Telekom Sport. Patimașii…

- FCU Craiova a fost incurajata de peste 350 de suporteri in „Gruia”, la meciul care consemneaza revenirea alb-albaștrilor in Liga 1. Ultrașii din Peluza Sud 1997 au dominat fondul sonor al partidei de la Cluj. Știre in curs de actualizare!