Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Merrick Garland a declarat joi ca "a aprobat personal decizia de a solicita un mandat de percheziție" pentru complexul Mar-a-Lago al fostului președinte Donald Trump și ca Departamentul de Justiție a depus o moțiune in cursul zilei pentru a face public mandatul. Fii la curent…

- Departamentul de Justitie de la Washington l-a acuzat oficial miercuri pe un membru al Garzii Revolutionare iraniene de un complot pentru asasinarea lui John Bolton, consilier pentru securitate nationala al fostului presedinte american Donald Trump, informeaza Reuters si AFP. Fii la curent cu…

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat ca agenti FBI i-au perchezitionat, luni, proprietatea sa din Mar-a-Lago si au i-au spart seiful, posibil legat de o ancheta a Departamentului de Justitie al SUA privind eliminarea de catre Trump a dosarelor prezidentiale oficiale in statiunea din…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis joi ca CSM sa refaca alegerile pentru ocuparea a doua posturi de procuror in cadrul Consiliului care isi va incepe activitatea in anul 2023, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis joi ca CSM sa refaca alegerile pentru ocuparea a doua posturi de procuror in cadrul Consiliului care isi va incepe activitatea in anul 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ucraina a cerut Turciei sa contribuie la investigarea a trei nave sub pavilion rusesc, ca parte a eforturilor Kievului de a ancheta ceea ce susține ca este furtul de cereale de pe teritoriul ocupat de Rusia, potrivit unor documente oficiale, analizate de Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Departamentul american de Justitie a intentat marti un proces impotriva magnatului american de cazinouri Steve Wynn pentru a-l forta sa se declare "agent" al Chinei in Statele Unite, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Departamentul de Justiție, Stat și Trezorerie al Statelor Unite ale Americii a emis un avertisment comun care avertizeaza impotriva afluxului de lucratori nord-coreeni in diferite posturi tehnologice independente, in special in industria cripto, conform cointelegraph.com. Fii la curent cu…