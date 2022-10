Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala scrie pe larg vineri despre suspendarea provizorie de catre Agenția Internaționala de Integritate in Tenis a Simonei Halep pentru un test pozitiv facut la US Open din acest an.

- Simona Halep nu va mai juca in acest an, dupa interventia chirurgicala de la nas. Romanca se afla in perioada de refacere. Fostul lider WTA a distribuit o fotografie pe rețelele de socializare dupa intervenția chirurgicala de rinoplastie. “Salut! Dupa cum unii poate stiati, m-am chinuit in ultima perioada…

- Dupa ce s-au confirmat zvonurile care aparusera in spațiul public despre divorțul Simonei Halep, subiectul a fost preluat și „disecat” de presa internaționala. „Dubla greșeala. Simona Halep va divorța de Toni Iuruc, soțul ei milionar, cu doar cateva zile inaintea primei lor aniversari”, spune First…

- Vestea ca Simona Halep divorțeaza de Toni Iuruc, la mai puțin de un an de la cununia civila, a surprins o lume intreaga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Vestea desparțirii dintre Simona Halep și Toni Iuruc este subiect de prima pagina in ziarele de sport – și nu doar in cele din țara noastra. Anunțul a luat prin surprindere toți fanii tenismenei romance. Strainii au ramas, de asemenea, uimiți de separarea dintre cei doi soți. La un an de zile dupa ce…

- Toni Iuruc, soțul Simonei Halep, a facut primele declarații despre presupusul divorț. Afaceristul și sportiva sunt impreuna de trei ani și sunt casatoriți de pe 15 septembrie 2021. Nunta ar fi fost programata pentru data de 13 noiembrie 2022. Iata ce a spus acesta despre presupusa desparțire.

- Simona Halep a fost eliminata de la US Open 2022 din turul intai, iar infrangerea a generat un val de comentarii. Printre cei care și-au exprimat parerea a fost și Ilie Nastase, fostul lider ATP criticandu-l dur pe Patrick Mouratoglou.

- Simona Halep (30 ani, 15 WTA), cap de serie numarul 15, s-a calificat fara emoții, luni, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari. In runda inaugurala, jucatoarea romana de tenis a invins-o pe croata Donna Vekic (26 ani, 82 WTA) cu 6-0, 6-2,…