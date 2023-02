Scandalul Greenfield – Ce vrea actorul Mihai Bobonete de la primărița Clotilde Armand Cunoscutul actor Mihai Bobonete reacționeaza și el in scandalul legat de drumul de acces prin padurea Baneasa catre cartierul Greenfield. Bobonete ii cere primarului Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, sa rezolve problemele cu Romsilva și sa-și puna semnatura pe ”blestemata aia de hartie”, care ar face ca drumul de acces, inchis acum, sa fie preluat de primarie. Inchiderea drumului de catre Romsilva la finele anului 2022 afecteaza circa 6.500 de locuitori ai cartierului Greenfield, pentru care, acum, accesul catre București se poate face doar prin Aleea Teișani, adica pe un drum cu o singura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

