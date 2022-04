Scandalul gazelor în Europa: Premierul Ciucă dă asigurări că România nu este afectată Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre decizia Gazprom de a inceta furnizarea de gaze catre Bulgaria si Polonia, ca Romania nu este afectata in acest moment si ca consumul de gaze este mult sub capacitatea de productie pe care noi o avem. Asiguram pentru perioada de iarna un import de aproximativ 20% din necesarul de gaz, a mai spus seful Executivului, precizand ca se cauta resurse alternative. ”Am avut o discutie cu ministrul Energiei, Romania nu este afectata in acest moment. Consumul de gaze este mult sub capacitatea de productie pe care noi o avem.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

