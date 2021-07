Interzicerea de catre UE a cresterii gainilor in custi ar fi o masura gresita atat legal, cat si din punctul de vedere al agriculturii – a declarat ministrul ungar al Agriculturii, intr-o inregistrare video postata pe pagina sa de socializare. Potrivit lui Istvan Nagy, Comisia Europeana sprijina initiativa cetateneasca prin care se solicita interzicerea cresterii gainilor in custi, transmite agentia maghiara de stiri MTI. Pentru birocratii bruxellezi, drepturile gainilor ouatoare sunt mai importante decat cele ale maghiarilor care traiesc in afara Ungariei – a remarcat ministrul. Ministrul a subliniat…