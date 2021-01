Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra are, astfel, o rata de 0.06%, respectiv 11.665 de doze de vaccin inoculate pana la data de 1 ianuarie a acestui an.La polul opus se situeaza Franța, cu un numar mic de vaccinari, respectiv 138 de doze, ceea ce reprezinta un procent de 0%, raportat la numarul de locuitori.Raportarea nu inseamna…

- Campania de vaccinare anti-COVID-19 este in plina desfasurare Campania de vaccinare anti-COVID este în plina desfasurare, la noi în tara, în saptamâna care a trecut de la începutul acestei operatiuni fiind imunizate peste 13.200 de cadre medicale. Doar 27…

- Analistii acuza autoritatile ca au gestionat gresit subiectul astfel incat pretul energiei ar putea creste cu pana la 26 de procente pentru anumiti consumatori. Cauza nu este liberalizarea in sine, ci lipsa de informare a populatiei. Cei mai in pericol sunt consumatorii aflati in acest moment in piata…

- Delgaz Grid, compania de distributie din cadrul grupului german E.ON, le cere asociatiilor de proprietari sa verifice instalatiile de utilizare a gazelor naturale o data la doi ani, iar revizia sa faca o data la zece ani si numai de catre firme autorizate de Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Este criza de Remdesivir. Medicamentul vital pentru bolnavii de COVID nu se mai gasește in mai multe spitale din țara. Reprezentanții unitaților medicale se plang ca mai au doar cateva doze și au cerut urgent sa primeasca noi stocuri. Premierul Ludovic Orban a dat insa asigurari ca Romania are suficiente…

- Decizia CNSU de a inchide piețele inchise incinge spiritele. Piețarii din toata țara se revolta și spun ca masura e una nedreapta. Avand in vedere prevederile art. 7 din Hotararea CNSU nr. 52 din 05.11.2020 reprezentanții Asociației Administratorilor de Piețe din Romania solicita ca in Hotararea…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, vineri, la ”Topul national al firmelor private din Romania”, eveniment organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii, despre parteneriatul dintre Guvern și mediul de afaceri și rezultatele pe care acesta le-a generat.Impactul COVID-19…

- ”Parlamentul Romaniei, tratat ca brelocul PSD, la fel ca in epoca Dragnea. Ca sa-si mentina controlul asupra ANCOM, institutia care reglementeaza sectorul comunicatiilor in Romania, PSD angreneaza Parlamentul intr-o veritabila mascarada: o procedura pe repede-inainte de depunere a candidaturilor, «dezbatere»…