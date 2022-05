Scandalul erbicidului cancerigen, cartof fierbinte la Bruxelles Un studiu crucial privind efectele glifosatului tocmai a fost amanat pentru iulie 2023. Bruxelles-ul s-a declarat „profund ingrijorat” de amanarea studiului, care ar trebui sa serveasca drept baza pentru decizia de prelungire sau nu a autorizației UE pentru controversatul erbicid, in prezent valabila pana la jumatatea lunii decembrie. Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara (EFSA) și […] The post Scandalul erbicidului cancerigen, cartof fierbinte la Bruxelles first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

